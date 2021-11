Des enjeux de nos données de santé (2/2) : les données plutôt que le soin

Suite de notre tentative à saisir les transformations en cours du système de santé en regardant les enjeux que posent l’exploitation des données de santé.

S’affranchir de notre consentement ?

La confidentialité des données de santé est toujours critique, rappelions-nous. Le problème ou le risque, c’est que pour que les acteurs de la santé puissent mieux les utiliser, nous soyons demain confrontés à un « consentement présumé »… C’est-à-dire, comme c’est devenu la règle pour le don d’organe, que l’on passe d’une règle par défaut où il fallait consentir au don d’organe, à une règle par défaut où celui-ci est consenti : c’est notre refus qui doit être explicitement formulé. Ce « nudge » consiste à profiter de l’inertie de nos comportements comme de l’absence ou de la carence d’information. C’est d’ailleurs ce qui est annoncé pour le lancement de l’Espace de santé numérique qui sera ouvert à l’ensemble des Français au premier janvier 2022. Cet espace de stockage de documents médicaux entre patients et médecins sera créé systématiquement par défaut (si vous souhaitez le refuser, il faudra le signaler dans un temps relativement court). Le risque c’est que nous soyons doucement contraints à l’utiliser. Notre médecin sera certainement incité à y déposer des documents et sera peut-être intéressé à nous pousser à l’utiliser (comme les pharmaciens ont intérêt à ce que vous consentiez à partager les données qu’ils utilisent). Nous voilà obligés par les plus proches acteurs du soin à aller dans leur intérêt pour notre plus grand bien ! Bien sûr, d’autres acteurs y auront très certainement accès sous prétexte de recherche et d’amélioration des systèmes de soins. Certes, on nous le vend comme un espace sur lequel nous aurons la main, puisque nous pourrons choisir de partager ou non des données de santé avec d’autres acteurs, via des applications. Mais le risque est que nous y soyons surtout contraints sous couvert de commodité, poussés par des professionnels de santé qui eux aussi, par commodité, seront poussés à l’utiliser.

Boulard, Favier-Baron et Woillet dans leur livre fustigent avec raison ce « consentement présumé ». La mise en production de nos données de santé via des systèmes d’autorisation d’accès vise à inciter professionnels et usagers à l’alimenter. Nous voici en train de glisser dans une forme de « techno-régulation » sur laquelle notre possibilité d’action est réduite, c’est-à-dire dans un mode de prescription de comportements spécifiques par la technologie plus que par le droit. La feuille de route de la numérisation de la santé s’impose dans l’urgence, comme pour mieux court-circuiter tout débat public. Notre seule liberté semble désormais de consentir. « Le débat ne porte pas en amont sur la légitimité d’une plateformisation de la santé, mais se situe déjà sur l’impératif d’acceptation ». C’est oublier pourtant qu’« une relation de soin n’est pas un rapport de force », comme le rappelait avec beaucoup d’humanité le médecin Martin Winckler (@MartinWinckler, blog) dans son roman, Le Chœur des Femmes.

« Au final, l’État se déleste de ses prérogatives et négocie des accords en sous-traitant de plus en plus de missions à des acteurs privés », à l’image de Doctolib qui s’est retrouvé en charge de l’accès à la vaccination.

Vers une médecine de données… au détriment de la relation

À terme, à nouveau, le risque est que ces plateformes produisent une médecine sans médecins ni malades, qui ne cherchent que des sujets à risques, en ne produisant pour cela que des corrélations. Nous entrons dans une logique « excessivement statistique », mettent en garde les auteurs. Une logique qui risque de produire une marginalisation de la relation entre le patient et le médecin. Le traitement très industriel et très numérique que nous avons connu avec l’épidémie de Covid illustre parfaitement ce point. L’entendement du médecin comme du patient ont été mis au ban. Nous avons été sommés de nous éloigner de nos médecins par des systèmes de soins industriels, fait de SMS, de mail et de bases de données… pensés pour passer à l’échelle plus que pour nous rapprocher du soin.

Dans cette logique à faire parler nos données, « l’anonymat est inconcevable ». Si nous ne sommes plus que nos données, malgré les appels à l’anonymisation et à la pseudonymisation toujours faillibles, nul ne semble plus avoir le droit, dans ces espaces, de ne pas être identifié. Afin que nous soyons faussement en maîtrise (d’autorisation des accès à nos données) ou afin d’associer les données (via le NIR, le numéro de sécurité sociale), le risque d’identifications par-devers nous est fort.

Mais surtout, derrière le but de produire une médecine numérique, prédictive, personnelle, ciblée, individualisée… s’impose une négation de leur logique mutualiste, collectiviste et éminemment personnelle et relationnelle… Pourtant, comme le suggère le médecin Gérard Reach dans un rapport pour l’Académie nationale de médecine, la médecine n’est pas réductible à des arbres décisionnels, c’est d’abord et avant tout un rapport humain. Notre santé n’est pas une question de détection d’anomalies, mais au contraire de compréhension d’innombrables irrégularités. Et les auteurs de rappeler avec le philosophe Georges Canguilhem qu’on ne peut objectiver le passage entre Le normal et le pathologique…

Avec les données, le risque d’une santé hypernormative

En médecine, nous sommes pourtant, certainement plus qu’ailleurs, dans le domaine des « hétérotaxies », c’est-à-dire un domaine de connaissance où nos innombrables différences ne font pas nécessairement pathologies, à l’image de ceux qui ont des organes mal placés sans nécessairement en avoir des conséquences fonctionnelles. La normativité et l’objectivité d’une médecine purement numérique tiennent certainement d’une quête vaine. Or, dans la production de données de santé fluides, du patient au régulateur, le risque est de produire des nomenclatures, des classifications dures, nécessaires à la standardisation et à l’interopérabilité des systèmes d’informations médicaux. Le risque, c’est de « surmédicaliser des pans entiers de la population au bénéfice des industries pharmaceutiques » et de limiter l’autonomie de diagnostic et de possibilité de médication des médecins ! Or, rappellent les auteurs, les conceptions américaines de la psychiatrie par exemple sont loin d’être homogènes et partagées chez nous. C’est un peu comme quand on évalue la cause d’un décès, elle est bien souvent multiple et ne peut se réduire à une seule case et cause. Or, par nature, la production de données, pour qu’elles s’agrègent et discutent les unes avec les autres, nécessite des normalisations. Le risque, c’est qu’elles s’imposent partout selon des codifications strictes, au détriment de l’appréciation clinique et locale. C’est là tout l’enjeu de gestion de données que politise InterHop notamment, en opposant des données de santé produites pour l’ensemble du secteur et des données de santé d’abord produites à l’échelle locale, pour répondre aux spécificités et enjeux de chaque service, plutôt qu’au pilotage du système de soin.

Comme le rappellent très bien Boulard, Favier-Baron et Woillet : « Plus on éloigne les données de leur lieu de collecte, plus on les décontextualise en prenant le risque de mal les interpréter. En retour, c’est l’application des algorithmes au soin qui devient moins précise. En effet, en éloignant géographiquement le lieu de collecte du lieu de traitement, on perd le bénéfice d’un aller-retour correctif entre les algorithmes et la pratique réelle des soins sur de vrais patients. » Un constat qui n’est pas sans rappeler les préceptes défendus par le Data Feminism ou le Design Justice qui nous invitent à revenir à des données relationnelles plutôt qu’à leur exploitation extractiviste.

Le livre de Boulard, Favier-Baron et Woillet a le mérite d’aller loin dans les conséquences que la transformation numérique fait peser sur la santé, qui n’est pas un changement de régime, mais bien un changement de nature auquel nous assistons !

Ils soulignent surtout l’idéologie qui la guide. Derrière la logique de l’ouverture et de l’interconnexion des données de santé sous couvert « d’innovationnite », se masque un solutionnisme de l’austérité et de la marchandisation. Et de conclure en rappelant la force des préconisations du collectif InterHop : garder la donnée, les solutions logicielles et terminologiques au plus près du lieu de soin pour mieux décorréler le soin de l’idéologie de la réduction des coûts. Le conseil citoyen de la surveillance biométrique de l’Ada Lovelace Institute, où des citoyens ont fait des préconisations en matière de surveillance des données physiologiques de santé, l’a dit dans ses recommandations : interdire purement et simplement l’autorisation de revente des informations biométriques à tout tiers, garantir la représentativité démocratique des solutions technologiques et surtout que le consentement présumé ne puisse pas remplacer le consentement éclairé.

Dans une note pour l’Institut Rousseau » (@InstitRousseau), Ophélie Coelho @OphelieCoelho), dresse le même constat : aujourd’hui, le consentement présumé est trop large. Qu’acceptons-nous vraiment ? Trop souvent, nos données peuvent être utilisées pour produire des analyses statistiques, du profilage, des produits de données, de la recherche… Pour elle, nous devrions amender le RGPD afin de ne plus rendre possible le traitement compatible avec les finalités initiales, tant la marge d’interprétation laissée aux plateformes est large – comme c’est le cas avec l’exemple d’IQVIA qui explique profiter de l’exception de recherche alors que son innovation est bien un produit commercial.

Pour Boulard, Favier-Baron et Woillet, plus radicaux encore, il est nécessaire d’exclure les acteurs pharmaceutiques et assurantiels des plateformes – et on pourrait d’ailleurs imaginer aller plus loin en excluant les données de santé des produits assurantiels, comme l’imagine (bien timidement encore) le Crédit Mutuel en annonçant renoncer au questionnaire médical lors de la souscription d’un crédit immobilier.

Dans la première de ses 12 mesures pour la présidentielle, l’économiste Gaël Giraud (@GaelGiraud_CNRS) propose une dotation en moyens de chaque hôpital en fonction de la population desservie ainsi que le conventionnement sélectif pour les médecins afin de les pousser à s’installer dans les zones les moins dotées, comme pour s’affranchir d’un pilotage par des données trop précises, afin de reprendre de la hauteur politique. Ces deux propositions ont une vertu manifeste : celle de piloter les données depuis des objectifs partagés, plutôt que de seulement piloter depuis les données. Pour le dire plus clairement, l’enjeu semble bien de fixer par exemple des seuils du nombre de lits d’hôpital par services et unités selon la population qu’ils couvrent, plutôt que de les piloter uniquement par la demande. Si nous ne définissons pas combien de lits nous devrions disposer, le risque est qu’ils soient toujours réduits à et par leur calcul. Sans objectifs, les traitements des données n’ont pas de sens !

Derrière la modernisation de notre santé, le risque est bien celui d’une étrange dépossession. Audrey Boulard, Engène Favier-Baron et Simon Woillet nous rappellent qu’on ne joue pas avec la santé et encore moins avec nos données de santé. À l’heure où celles-ci sont pourtant devenues le jeu du passe sanitaire lui-même, accessible à tous, qui permettent des accès différenciés des individus aux transports, aux lieux culturels ou sportifs… À l’heure où la consultation du statut de positivité au Covid par la police a été envisagée en juillet et par les directeurs d’établissements d’enseignement en novembre (dans les projets de loi relatifs au passe sanitaire, mais ces 2 dispositions ont été très légitimement écartées par le Conseil Constitutionnel), nous voyons tous très concrètement les dangers que les plus personnelles de nos informations soient accessibles partout et par tous. À l’heure où nos données de santé sont plus protégées que jamais, elles n’ont jamais été aussi accessibles. À croire que nous sommes plongés dans un paradoxe sans issue.

Toutes les données de santé n’ont pourtant pas la même… valeur !

La journaliste scientifique de Sciences et Avenir, Coralie Lemke (@coralielemke) vient de publier elle aussi un livre sur le sujet : Ma santé, mes données (Premier Parallèle). Plus accessible, bien plus clair et factuel que celui des trois précédents, il permet de comprendre d’autres aspects du complexe problème des données de santé. Notamment que le grand enjeu de l’accès aux données de santé n’est pas tant dans celles contenues dans notre montre connectée (qu’elle caractérise comme des données « d’hygiène de vie » ou de « bien être », peu prisées par la recherche, qui ne relèvent pas directement des données de santé, mais semblent perdues dans un entre-deux législatif, comme le pointait notre dossier sur les applications de santé) ou dans les prescriptions médicales épisodiques et ponctuelles (comme quand on va consulter pour un rhume ou pour une gastro…), mais se concentre surtout dans les données liées à des maladies chroniques, au long cours… Ce sont ces « données de vie réelle » qui ont surtout de la valeur. Elles comprennent notamment les données d’essais cliniques randomisés (permettant par exemple de tester un médicament) et surtout, les soins donnés à des patients et leurs réactions dans la durée, permettant de suivre les évolutions médicales cliniques et les effets des médicaments et traitements sur le temps long. Ce n’est donc pas étonnant si c’est autour de ce type de données que se concentrent nombre de plateformes d’analyses de données, à l’image de la plateforme Darwin de Sanofi, qui contient les informations de 300 millions de patients, ou celle du laboratoire Roche produite avec Unicancer, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, pour mettre à dispositions des données oncologiques longitudinales, ou encore entre Sanofi et l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Pour l’instant, bien souvent, ces entrepôts de données hospitalières sont difficiles à faire parler, notamment parce que les formats dans lesquels les données sont produites sont très loin d’être uniformes et interopérables. Plus que des données – c’est-à-dire des champs dans des tableurs – d’ailleurs, on devrait surtout parler d’informations, puisque les dossiers médicaux tiennent bien plus de fiches et documents, images et documents en PDF, dont il faut parvenir à extraire et faire parler les données avant tout.

L’un des intérêts de ces données de vie réelle explique clairement Lemke, consiste à pouvoir remplacer les groupes témoins dans les essais cliniques randomisés, c’est-à-dire ceux qui reçoivent un placebo, par des données sur des populations existantes. L’enjeu, là encore, vise à réduire les coûts réels comme moraux des essais pharmacologiques. À nouveau, l’agrégation de données de santé vise surtout à rendre la santé moins chère à produire ! L’industrialisation numérique vise partout et toujours, avant tout, à produire de nouvelles économies d’échelle et des gains de productivité.

Lemke donne d’autres exemples parlant. Notamment des partenariats entre les communautés de patients (à l’image de PatientsLikeMe, la plateforme qui regroupe quelques 800 000 patients discutant autour de plus de 2900 maladies) qui à leur tour signent des partenariats avec des laboratoires pour leur permettre d’accéder aux données relatives à certaines maladies, par exemple avec Novartis sur les personnes ayant été transplantées ou celles souffrant de sclérose en plaques, avec AstraZeneca autour des maladies respiratoires ou le cancer… En France, son homologue, Carenity (qui regroupe 500 000 malades) vend également des données ou leur accès à des membres de sa communauté pour des enquêtes. Mais c’est également le cas des plateformes de génétique personnelle comme 23andMe, Nebula Genomics ou MyHeritage, des entreprises américaines qui proposent des tests génétiques personnels et qui revendent les profils génétiques de leurs clients individuels à des laboratoires, sans que les individus soient au courant.

Si les données des capteurs de santé comme Fitbit n’intéressent pas les acteurs de la recherche médicale, elles intéressent les acteurs de l’assurance. Mais l’enjeu des Gafams n’est pas tant de mieux monétiser ce type de données que de montrer aux acteurs de la santé qu’ils disposent des outils permettant de traiter les données et de les faire parler. C’est le cas par exemple d’une récente étude sur la capacité des algorithmes de Google à analyser des images médicales pour détecter le cancer du sein… L’algorithme se révélerait plus fiable qu’un diagnostic établi par un seul médecin (mais moins que deux médecins). Reste, que là encore, ces résultats sont cependant à prendre avec beaucoup de recul, comme l’ont montré les limites de Watson pour lutter contre le cancer. Quant à l’utilisation de systèmes d’IA pour prédire les pathologies à venir des patients depuis leurs données, on peut ici rester plus circonspect encore. Certes, les gens déjà malades ont tendance à le devenir plus à mesure qu’ils le sont et à développer des maladies chroniques voire multifactorielles… mais ces constats tiennent surtout d’une tautologie.

Enfin, comme les données de bien-être, il y a bien sûr le fait que toutes les données peuvent être analysées sous l’angle de la santé, à l’image de FB qui tente d’utiliser nos données pour détecter la dépression ou le risque de suicide… Mais ici, l’enjeu est bien moins médical que commercial. « Si Facebook s’intéresse à vos posts déprimés, c’est qu’ils sont monétisables » et qu’il est finalement plus facile de vous vendre une publicité pour un objet qui vous assure un peu de réconfort : votre fragilité augmente la probabilité d’achat. Les pseudo tests-comportementaux en ligne qui permettent de revendre des pseudo-données d’analyses de votre état psychique (voir notre article « Peut-on rendre le ciblage psychologique productif ? ») à des régies publicitaires pour qu’elles placent des produits adaptés, posent des questions sur cette forme de no man’s land légal, à l’image de la plainte de l’ONG Privacy International (@privacyint) à la Cnil à l’encontre des tests psychologiques réalisés par Doctissimo.

Le point faible persistant de la sécurité des données

Dans ces grandes manœuvres autour de nos données de santé, le point faible très souvent mis en avant reste la sécurisation des données. Des rançongiciels qui attaquent les systèmes informatiques des hôpitaux, aux innombrables fuites et failles des données de santé qui se retrouvent sur le dark web… en passant par des formes d’anonymisation défaillantes, car difficiles à réaliser par nature, la sécurisation des échanges de données de nombres de plateformes est souvent prise en défaut.

Or, dans le domaine de la santé, la cybercriminalité de santé se porte bien, comme l’a rappelé en 2017 le virus WannaCry qui a notamment infecté de nombreux hôpitaux britanniques du National Health Service ou, en 2021, en France, le piratage de 491 000 dossiers de santé provenant d’ordinateurs de laboratoires de biologie médicale. Les cyberattaques sont en hausse, rappelle Lemke. « De 54 attaques rapportées en 2019, la France est passée à 192 en 2020, soit une hausse de 255 % », explique l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). La part des budgets informatiques correspond à 2 % du budget de fonctionnement d’un hôpital. Et celle dédiée à la sécurité est encore moindre. Pour l’ANSSI, il faudrait consacrer entre 4 et 10 % de ces budgets à la sécurité, rappelle Lemke. Nous en sommes loin !

Partout, nos données de santé sont la cible d’une prédation sans précédent, rappelle Lemke, notamment de la part des entreprises du numérique qui promettent des miracles de traitement. Le projet Nightingale de Google a permis de récolter les données de santé de 2600 établissements de soins du réseau de santé catholique américain Ascension, sans recueillir le consentement des patients. Même constat dans le partenariat entre Google et la fédération hospitalo-universitaire américaine Mayo Clinic, ou encore bien sûr l’accord entre le National Health Service britannique et Palantir… Systèmes de soins et apomédiaires, quand ils ne sont pas soumis à des contraintes fortes, comme le RGPD, n’ont aucun scrupule à l’extractivisme de nos données les plus intimes.

Autre problème quant à la sécurité de ces plateformes : leur hypercroissance les conduit à traiter avec beaucoup de légèreté les questions de sécurisation des données de santé auxquelles elles ont accès. L’anonymisation et la pseudonymisation – qui tiennent pourtant d’obligations légales – ne sont toujours optimales. Le chiffrement des données (lui aussi obligatoire), la correction des failles de sécurité… non plus, comme le montrait l’enquête d’Olivier Tesquet sur Doctolib ou celle autour du manque de sécurité des cookies de Doctolib qui permettait à Facebook de recevoir les mots clefs que les utilisateurs de Doctolib en Allemagne tapaient dans le moteur de recherche du site ! La question de la sécurisation des données de bout en bout est encore bien souvent un vaste chantier, traité encore avec trop de légèreté !

Quelles limites à la fluidification sans fin des données de santé ?

En lisant ces deux ouvrages, on peut se poser une question légitime. Faut-il fluidifier les données de santé ? Et si on répond oui à cette question, lesquelles et jusqu’où ?

Le mouvement pour l’ouverture des données, qui se présente toujours sous un couvert vertueux (l’ouverture va produire – « naturellement » – plus de connaissance, plus de démocratie…) n’est pas contrebalancé de principes qui orientent, contraignent ou limitent son action. En vérité, l’ouverture des données produit surtout des indicateurs, facilite l’élargissement des accès aux données (sans poser de questions à leurs limites) et les mesures produites renforcent une logique d’indicateurs comptables et austéritaires. Devons-nous construire un monde où toutes les données sont reliées, qui produit partout des indicateurs homogènes, distribués et concentrés à la fois ? Faut-il construire par exemple un tableau de bord de l’occupation des lits d’hôpital permettant de connaître, en temps réel, le taux d’occupation de tel service de tel hôpital et en même temps, les taux d’occupation départementaux, régionaux et nationaux ? Sans déterminer par exemple de plancher au nombre de lits par habitant (comme nous y invitait Gaël Giraud) : le pilotage par l’occupation des lits menace surtout de produire des réductions drastiques, sans fin, sans limites ! A l’image de la baisse du nombre de lits d’hospitalisation que nous avons connue depuis 20 ans.

Ce dossier et ce sujet sont compliqués. Pas étonnant que les utilisateurs n’y comprennent pas grand-chose. Bien sûr, tout à chacun peut plutôt être disposé à ce que ses données de santé servent la recherche et le progrès médical, voire même le bien mal défini « intérêt public ». Mais doit-on pour autant créer une superstructure des données de santé la plus fluide possible ? Et quid de ses autres finalités qui ne tiennent pas de la recherche, mais bien d’un contrôle et d’une marchandisation de la santé ?

Comme le souligne enfin Coralie Lemke en conclusion de son livre : si le RGPD est très protecteur en matière de données de santé, il repose entièrement sur notre consentement individuel. Nous sommes bien seuls en matière de données de santé face à la « myriade de petites lignes de jargon juridique dont sont composées les conditions générales d’utilisation à valider ». Le contrôle au citoyen le laisse finalement bien démuni et lui confie une responsabilité écrasante face à des acteurs dont les intentions le dépassent.

Reste que dans tous ces dispositifs qui se mettent en place, on constate surtout l’absence des utilisateurs, de structures pour les représenter et pour défendre leurs perspectives. Où sont les associations de patients, de consommateurs ou de défense des droits dans les nouvelles chaînes des données de santé ?

Mais surtout où sont les limites à cette « rafle des données » (ou data grab, comme le dénonce l’opposition, depuis l’été, au plan de partage des données des médecins généralistes britanniques initiés par le NHS) ? Pourquoi s’organise-t-elle depuis des données les plus agrégées possible, les plus complètes possible, les plus continues possible, les plus temps réel possible ? Cette question est toujours balayée d’un revers de la main, alors qu’elle devrait être au cœur de nos réflexions pour mieux balancer santé et respect des patients. L’espace de dialogue avec la population en tout cas, pour l’instant, est inexistant. Or, quand nous sommes au menu, c’est bien souvent que nous ne sommes pas à la table des négociations. Dans les systèmes d’échanges de données de santé, tout se fait pour nous, mais sans nous ! Comme nous y invitait les Ateliers pour la refondation du service public hospitalier, lancés en juillet 2020 à l’initiative de plusieurs collectifs des soignants et patients, ce sont bien ceux là mêmes à qui sont prodigués les soins et ceux-là mêmes qui prodiguent les soins qu’on ne voit pas dans cette mise au pas de la santé par les données. C’est certainement l’aspect le moins rassurant de cette industrialisation et de cette transformation qui s’opère.

Enfin, ultime risque et non des moindres… Celui que cette fluidification du partage de nos données fasse modèle, qu’elle se généralise à d’autres types de données, comme celles de la justice, de l’éducation ou de l’emploi… Si la raison d’une amélioration de la recherche et des indicateurs pour l’intérêt public sera peut-être moins mobilisable, on voit bien que se profile, sous couvert d’optimisation et d’efficacité, une mise en production inédite de nos données par-devers nous.

Hubert Guillaud

Dossier, les enjeux de nos données de santé :

MAJ : Sur Blast, en vidéo, Audrey Boulard et Simon Woillet tentent d’éclairer les enjeux des données de santé.