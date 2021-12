L’apprentissage automatique peut-il changer notre compréhension du monde ?

Le journaliste philosophe David Weinberger (@dweinberger, blog) étudie depuis longtemps les effets d’internet sur la connaissance. Il est actuellement écrivain en résidence (« à temps partiel et temporaire ») chez Google (et il tient un autre blog sur le sujet de l’apprentissage automatisé, lié à sa résidence). Pour le magazine Aeon (@aeonmag), il tente d’expliquer l’impact que le Machine Learning risque d’avoir sur la connaissance et sur notre rapport au monde. Son dernier livre, Everyday Chaos : Technology, Complexity, and How We’re Thriving in a New World of Possibility (Le chaos quotidien : technologie, complexité et comment nous nous épanouissons dans un nouveau monde de possibilité, non traduit, Harvard Business Review Press, 2019), est également consacré à ce sujet.

« Dans ses bons jours, le monde ressemble à un chemin de fer bien géré : les choses se passent selon des principes, des lois, des règles et des généralisations que nous, humains, comprenons et pouvons appliquer à des cas particuliers. Nous pardonnons les retards occasionnels des trains, car ils sont les exceptions qui confirment la règle. Mais à d’autres moments, nous faisons l’expérience d’un monde qui ressemble à un carambolage sur une autoroute. Les mêmes lois s’y appliquent, mais il y a tellement de facteurs à prendre en compte qu’on ne peut prédire le prochain carambolage et que nous ne pouvons pas expliquer les « détails » de celui-ci – détails qui pourraient permettre pourtant à une voiture de s’en sortir avec une aile tordue, alors qu’une autre exploserait en boule de feu. »

Nous vivons dans un monde dans lequel les interdépendances entre d’innombrables particularités dépassent le pouvoir d’explications des règles qui les déterminent. D’un côté, on maudit un résultat, de l’autre, il nous émerveille.

L’apprentissage automatique pourrait révéler que le monde quotidien est plus accidentel que régi par des règles. « Si tel est le cas, c’est parce que l’apprentissage automatique tire son pouvoir épistémologique de son absence de généralisations que nous, les humains, pouvons comprendre ou appliquer ».

« L’opacité des systèmes d’apprentissage automatique soulève de sérieuses inquiétudes quant à leur fiabilité et leur tendance à la partialité. Mais le constat brut qu’ils fonctionnent pourrait nous amener à une nouvelle compréhension et expérience de ce qu’est le monde et de notre rôle dans celui-ci. »

Et le philosophe de rappeler, avec beaucoup de clarté et de pédagogie, que l’apprentissage automatique fonctionne d’une manière radicalement différente de la programmation traditionnelle. « Les programmes traditionnels sont en effet l’apothéose de la compréhension du monde et de l’expérience », puisqu’ils reposent sur des règles, à l’image de notre compréhension d’un chemin de fer bien géré. Dans un programme traditionnel qui reconnaît des chiffres écrits à la main, le programmeur doit indiquer à l’ordinateur que 1 s’écrit comme une ligne droite verticale, 8 avec deux cercles l’un sur l’autre… Cela peut fonctionner correctement, mais le programme risque de mal reconnaître un pourcentage élevé de chiffres écrits par des mains malhabiles dans un monde imparfait. Les modèles d’apprentissage automatiques sont au contraire des programmes écrits par des programmes qui apprennent à partir d’exemples. Pour créer un modèle d’apprentissage automatique capable de reconnaître des chiffres écrits à la main, les développeurs ne disent rien à la machine des formes de ces chiffres. Ils lui donnent des milliers d’exemples de chiffres manuscrits, chacun étiqueté correctement du nombre qu’ils représentent. Le système découvre alors des relations statistiques entre les pixels qui composent les images partageant une même étiquette. Une série de pixels en ligne plus ou moins verticale ajoute un poids statistique à l’image en tant que 1, et diminue la probabilité qu’il s’agisse d’un 3.

« Dans les applications réelles d’apprentissage automatique, le nombre de réponses possibles peut dépasser de loin les 10 chiffres, la quantité de données à prendre en compte est vraiment énorme et les corrélations entre les points de données sont si complexes que nous, les humains, sommes souvent incapables de les comprendre. Par exemple, le métabolisme humain est un ensemble incroyablement complexe d’interactions et d’effets interdépendants. Imaginez donc que l’on crée un système d’apprentissage automatique capable de prédire comment le système du corps humain va réagir à des causes complexes. » Ce modèle devient alors l’endroit où médecins, chercheurs, profanes et hypocondriaques se rendent pour poser des questions et jouer à « Et si ? ». Le modèle devient alors la source la plus importante de connaissances sur le corps humain, même si nous ne pouvons pas comprendre comment il produit ses résultats.

Le risque d’un monde inexplicable

Deux histoires sont alors possibles. La première affirme que l’inexplicabilité est un inconvénient avec lequel nous devons apprendre à vivre afin d’obtenir et vivre avec les résultats utiles et probabilistes que l’apprentissage automatique génère. La seconde affirme que l’inexplicabilité n’est pas un inconvénient, mais une vérité ! Les outils d’apprentissage automatique fonctionnent parce qu’ils sont meilleurs que nous pour lire un monde trop complexe pour nous. Le succès de cette technologie nous apprend que le monde est la véritable boîte noire.

L’apprentissage automatique se déploie partout. Il est certes imparfait – notamment du fait qu’il peut amplifier les préjugés de nos sociétés -, mais nous continuons à l’utiliser quand même du fait des résultats qu’il génère. Le fait que l’apprentissage automatique réalise des exploits sans appliquer de règles est surprenant, voire gênant, pour nous, humains, tant nous avons une préférence pour les règles plutôt que pour les détails. Programmer un système pour jouer au jeu de Go sans qu’on lui indique les règles du jeu, mais en lui donnant des centaines de millions de mouvements à analyser semble assez contre-intuitif. Reste que l’apprentissage automatique est devenu bien meilleur que nous pour jouer au Go. Le processus de l’apprentissage automatique ne part pas de généralisations et ne produit pas de généralisations et ne sait pas produire d’interprétation généralisante. Il ne sait que traiter un cas par rapport à des millions d’autres, en généralisant à partir de millions de données. Ainsi, si un identificateur d’écriture n’a pas généralisé ce qu’il a appris des échantillons qui lui ont été donnés, il échouera lamentablement à catégoriser les caractères qu’il n’a jamais vus auparavant. Son incapacité à généraliser en fait un modèle inutile. Mais sa capacité à généraliser dépend toujours d’exemples spécifiques.

Les généralisations que produisent les modèles d’apprentissage automatique sont très différentes des généralisations que nous utilisons, nous humains, pour expliquer des particularités. « Nous aimons les généralisations traditionnelles, parce que (1) nous pouvons les comprendre ; (2) elles permettent des conclusions déductives ; et (3) nous pouvons les appliquer à des cas particuliers. Or, les généralisations produites par l’apprentissage automatique (1) ne sont pas toujours compréhensibles ; (2) sont statistiques, probabilistes et principalement inductives ; et (3) littéralement et pratiquement, nous ne pouvons généralement pas appliquer les généralisations qu’il produit, sauf en exécutant le modèle d’apprentissage automatique. De plus, les généralisations d’un modèle de machine learning peuvent être étrangement particulières : un motif de veines dans un scanner rétinien peut annoncer un début d’arthrite, mais seulement s’il y a 50 autres facteurs avec des valeurs spécifiques dans le dossier médical global et ces 50 facteurs peuvent varier en fonction de leur interrelation. C’est comme si vous vous demandiez comment votre voiture a évité de graves dommages lors de cette collision entre plusieurs voitures : la voiture a dû surmonter tellement de « si », de « et » et de « ou » que l’événement ne se réduit pas à une règle compréhensible que vous pourriez exprimer ou appliquer proprement à une autre situation. Ou encore, c’est comme les indices d’un meurtre mystérieux qui ne désignent le tueur que lorsqu’ils sont pris ensemble, d’une manière qui ne peut être généralisée et appliquée à d’autres affaires de meurtre. »

« Notre rencontre avec les modélisations basées sur l’apprentissage automatique ne nie pas l’existence de généralisations, de lois ou de principes. Elle nie qu’elles soient suffisantes pour comprendre ce qu’il se passe dans un univers aussi complexe que le nôtre. Les particularités contingentes, chacune affectant toutes les autres, écrasent le pouvoir explicatif des règles et le feraient même si nous connaissions toutes les règles. »

Jusqu’à présent, les lois de la science ont répondu à nos besoins. Ce que nous connaissons des lois de la gravité nous permet de procéder aux calculs nécessaires. Nous n’avons pas besoin d’une connaissance exhaustive et impossible de l’univers pour cela. Les lois et règles de la physique nous permettent de simplifier suffisamment le monde pour le comprendre, le prévoir, voire le contrôler, sans avoir besoin de nous intéresser au chaos des particularités et de leurs relations entre elles. Avec l’apprentissage automatique, nous disposons désormais d’une technologie de prédiction et de contrôle qui découle directement des innombrables interactions chaotiques simultanées de la totalité. Cette technologie a pourtant un écueil : si elle nous donne une maîtrise accrue, elle ne nous apporte pas la compréhension. Mieux, son succès même attire l’attention justement sur ce qui échappe à notre compréhension.

Pour David Weinberger, « l’apprentissage automatique pourrait briser l’engouement de l’Occident pour la certitude comme signe de la connaissance ». Comme les résultats de l’apprentissage automatique sont probabilistes, la certitude totale des résultats est bien souvent une cause de scepticisme à l’égard d’un modèle. Par nature, les résultats probabilistes de l’apprentissage automatique comportent un certain degré d’inexactitude. Nous avons désormais des systèmes puissants capables de tirer des conclusions d’innombrables détails interconnectés, même si leurs modalités nous restent impénétrables. À terme, le plus réel ne sera peut-être plus le plus immuable, le plus général, le plus connaissable… Le réel ne sera plus alors l’événement le plus simple, mais bien sa complexité même.

Le fossé de la compréhension

En 2019, à la sortie du livre, Weinberger développait la même idée sur son blog sur Medium. Pour lui, l’apprentissage automatique élargit le fossé entre la connaissance et sa compréhension. Longtemps nous avons pensé qui si nous travaillions assez durement, si nous pensions assez clairement, l’univers nous livrera ses secrets, car il est connaissable… « Mais avec l’apprentissage automatique, nous commençons à accepter que la véritable complexité du monde nous dépasse et dépasse de loin les lois et les modèles que nous concevons pour l’expliquer » Or, rappelle-t-il, nous nous considérons comme des créatures créées par Dieu et dotées de la capacité à recevoir la révélation de la vérité. Depuis la Grèce antique, nous nous définissons comme les animaux rationnels capables de voir la logique et l’ordre sous l’apparent chaos du monde. L’apprentissage automatique nous invite à remiser cette idée fondamentale. Nous ne sommes peut-être pas aussi bien adaptés à la rationalité de notre univers que nous le pensions. « L’évolution nous a donné des esprits réglés pour la survie et seulement accessoirement pour la vérité. » Pour Weinberger, nous sommes confrontés à une désillusion, à une compréhension nouvelle de nos limites, mais désormais dotés d’un pouvoir pour les dépasser. « Plutôt que de devoir toujours ramener notre monde à une taille que nous pouvons prévoir, contrôler et avec laquelle nous nous sentons à l’aise, nous commençons à élaborer des stratégies qui tiennent compte de la complexité de notre monde. »

Weinberger évoque ainsi l’utilisation des tests A/B (voir également ce que nous disions du potentiel et des limites de l’A/B testing). Il rappelle que lors de la première campagne présidentielle d’Obama, ses équipes n’ont cessé d’utiliser ces techniques pour améliorer l’engagement des visiteurs de son site web. Ses équipes ne savaient pas pourquoi certaines améliorations fonctionnaient, mais elles n’en avaient pas besoin. Il suffisait de le mesurer et de le constater. En fait, nombre de résultats de tests A/B ne s’expliquent pas, notamment quand ils montrent qu’un fond vert a plus d’effet qu’un fond bleu. Nous n’avons pas toujours le cadre mental qui explique pourquoi une version d’une publicité fonctionne mieux qu’une autre par exemple. Il est probable que les explications soient liées à des contextes précis, à des préférences multiples, fugaces et très spécifiques. « Les raisons peuvent être aussi variées que le monde lui-même ». « Pensez au lancer d’un ballon de plage. Vous vous attendez à ce que le ballon fasse un arc de cercle en se déplaçant dans la direction générale dans laquelle vous l’avez lancé, car notre modèle mental – l’ensemble des règles qui régissent la façon dont nous pensons que les choses interagissent – tient compte de la gravité et de l’élan. Si la balle va dans une autre direction, on ne rejette pas le modèle. Vous supposez plutôt que vous avez manqué un élément de la situation ; peut-être y avait-il un coup de vent, ou que votre main a glissé ».

« C’est précisément ce que nous ne faisons pas pour les tests A/B. Nous n’avons pas besoin de savoir pourquoi. » Nous n’avons pas besoin de savoir pourquoi une photo en noir et blanc, un fond vert plutôt que bleu ou une étiquette « En savoir plus » ont augmenté les dons à une campagne particulière. Nous n’avons pas même à savoir si les leçons que nous avons tirées de la publicité d’un démocrate s’avèrent ne pas fonctionner pour son adversaire républicain – et il est fort possible que ce ne soit pas le cas – ce n’est pas grave non plus, car il est assez peu coûteux d’effectuer d’innombrables tests A/B.

« Le test A/B n’est qu’un exemple de technique qui nous montre discrètement que les principes, les lois et les généralisations ne sont pas aussi importants que nous le pensions. » Au final, la complexité démontre une forme d’efficacité.

L’apprentissage automatique et le test A/B ont trois choses en commun : elles sont énormes, elles sont connectées, elles sont complexes. Leur échelle – leur immensité – leur permet d’atteindre un niveau de détail inégalé. L’un comme l’autre – contrairement à nous – se nourrissent de détails et d’unicité. La connectivité est également essentielle, notamment parce qu’elle est à l’origine même de leur complexité. « Les connexions entre les très nombreux éléments peuvent parfois conduire à des chaînes d’événements qui se terminent très loin de leur point de départ. D’infimes différences peuvent faire prendre à ces systèmes des virages inattendus. »

« Mais, nous n’utilisons pas ces technologies parce qu’elles sont énormes, connectées et complexes. Nous les utilisons parce qu’elles fonctionnent. »

L’efficacité des systèmes : une appréciation contextuelle

Cette efficacité intrinsèque cependant semble une limite que ces deux tribunes n’interrogent pas. Une efficacité pour quoi et pour qui ? Nous avons pour notre part souvent pointé les limites tautologiques de l’efficacité (par exemple, dans « Qu’est-ce que l’informatique optimise ? »).

Pointons donc vers une derrière tribune de David Weinberger qui revient sur les erreurs de l’apprentissage automatique. Cette efficacité des systèmes, c’est nous qui devons la régler, la borner, souligne-t-il.

De nombreux systèmes d’apprentissage automatique sont des classificateurs. Ils trient et classent des objets en fonction de leurs résultats. « Cette photo doit-elle être placée dans le panier des photos de plage ou non ? Cette tache sombre sur un scanner médical doit-elle être classée comme une excroissance cancéreuse ou autre chose ? » Les machines prennent des décisions sur la base de l’examen de milliers voire de millions d’exemples qui ont déjà été classés de manières fiables, entraînés. Reste que tous les systèmes font des erreurs de classements. « Un classificateur d’images pourrait penser que la photo d’un désert est une photo de plage. »

Les classificateurs font deux grands types d’erreurs. « Un classificateur d’images conçu simplement pour identifier les photos de plages peut, par exemple, placer une image du Sahara dans la catégorie « Plage » ou placer une image de plage dans la catégorie « Pas une plage ». » Les premières sont des « fausses alarmes » (les spécialistes parlent de faux positifs) et les secondes sont des « cibles manquées » (les spécialistes parlent de faux négatifs). Les taux de fausses alarmes et de cibles manquées sont importants. Dans le cas d’un scanner corporel au contrôle de sécurité d’un aéroport, celui-ci déclenche souvent des alarmes de sécurité alors que les personnes ne sont pas une menace pour la sécurité. Il ne s’agit pas nécessairement de mauvais réglages : les scanners sont réglés de manière à générer assez fréquemment de fausses alarmes. Ils sont réglés pour privilégier les fausses alarmes plutôt que les cibles manquées. L’exemple montre que fausses alarmes et cibles manquées sont interreliées et que les choix que l’on fait peser à un système dépendent des objectifs qu’on en attend, du contexte de son déploiement.

En ce sens, l’efficacité dépend donc du contexte et des réglages auxquels on procède. Fausses alarmes et cibles manquées peuvent être coûteuses, à la fois pour celui qui opère le système, comme pour ceux qui sont opérés par le système. Ces ajustements entre fausses alarmes et cibles manquées amènent à un autre niveau d’erreur, explique Weinberger : le niveau de confiance du système. Le choix de ces ajustements, la machine, elle ne peut pas vraiment y répondre. Ce sont donc les concepteurs qui décident de ce qu’ils attendent du système, des compromis à faire pour obtenir un résultat plus ou moins fiable, efficace. C’est ici que les discussions et les conversations difficiles ont lieu. « L’une des conséquences les plus utiles de l’apprentissage automatique au niveau social n’est peut-être pas seulement qu’il nous oblige, nous les humains, à réfléchir sérieusement et à voix haute à ces questions, mais que les conversations requises reconnaissent implicitement que nous ne pourrons jamais échapper entièrement à l’erreur. Au mieux, nous pouvons décider comment nous tromper de manière à atteindre nos objectifs et à traiter tout le monde aussi équitablement que possible. » Au mieux !

Pour le dire simplement, malgré ses qualités, ses performances, l’apprentissage automatique ne nous enlève pas, nous humains, du dilemme qu’il construit. Nous avons encore accès aux paramètres. C’est à nous de les fixer, c’est-à-dire de les préciser, de les réparer, de les borner ! Et donc de dire où ces systèmes peuvent être utiles et où ils ne devraient pas régir le monde.

Hubert Guillaud