Applications contre les violences sexuelles ? Pourquoi ça marche pas !

Dans un article de 2018 pour la revue de recherche Information, Communication & Society (@ICSjournal), Rena Bivens (@renabivens) et Amy Hasinoff (@amyadele, auteure de Sexting Panic, University Press of Illinois, 2015, non traduit), livrent une très intéressante analyse des caractéristiques des applications contre le viol.

Les deux chercheuses ont enquêté sur 215 applications pour téléphones mobiles (en langue anglaise) conçues pour prévenir les violences sexuelles. L’enjeu pour elles : comprendre à travers l’examen des fonctionnalités, comment les développeurs comprennent l’intervention dans les problèmes de violence sexuelle ? À qui se destinent ces applications ? Quelles stratégies de prévention sont intégrées dans ces outils ? Quelles idéologies sur la nature, la cause ou la prévention du problème sont intégrées à ces fonctionnalités ?

Dans leur article, les deux chercheuses rappellent que les applications contre le viol s’inscrivent dans une longue histoire de solutions technologiques contre les violences sexuelles. Or, celles-ci relèvent bien plus d’un problème social qui nécessite des efforts systémiques et à long terme, plutôt que des solutions ponctuelles.

Malgré leurs bonnes intentions, ces « solutions » technologiques ont plutôt tendance à exacerber les problèmes qu’elles cherchent à résoudre, expliquent les deux spécialistes. Dans l’ensemble, l’essentiel de ces applications reproduit surtout des mythes que les spécialistes des violences sexuelles réfutent depuis des décennies, notamment le fait que les auteurs de violences sont généralement et très massivement des proches des victimes, très rarement des inconnus. Or, la grande majorité des applications sont conçues pour intervenir lors d’un incident où un étranger attaque soudainement quelqu’un et pour s’éteindre quand l’utilisatrice entre dans un espace sûr, comme son domicile ou son lieu de travail (alors que les dangers sont plutôt là !). Autre problème, ces applications de prévention ciblent surtout les victimes potentielles plutôt que les agresseurs (seul 0,02 % des applications étaient destinées aux agresseurs). Pour les deux chercheuses, ces applications sont surtout conçues pour accroître la vigilance des victimes potentielles, encourageant l’acceptation de mesures de surveillance très intrusives pour elles, et produisent un discours sur les tactiques d’évitement assez culpabilisant pour les victimes potentielles. Les applications reposent sur l’idée que les violences sexuelles peuvent finalement être évitées pour autant que les victimes potentielles soient vigilantes et responsables. Ce qui est loin d’être la réalité.

Des fonctionnalités qui n’adressent pas les problèmes

Nombre d’initiatives, comme l’initiative américaine Apps Against Abuse (une compétition lancée en 2011 par la Maison-Blanche pour imaginer des solutions techniques à l’encontre des violences et abus sexuels) ou l’application Circle of 6 (qui emporta d’ailleurs le challenge), rendent les victimes potentielles comme responsables de la prévention de la violence et se limitent souvent à des conseils standards qui présupposent que les femmes peinent à résister aux agressions (parce qu’elles s’habillent mal, boivent, vont dans des lieux dangereux…). Les deux chercheuses estiment qu’il faut regarder les applications comme des plateformes culturelles et normatives, dont il faut analyser, derrière les choix de conception, les idéologies. Derrière les « bonnes intentions » des solutions, il nous faut comprendre pourquoi aucune de ces applications n’a réduit les violences qu’elles promettaient d’adresser !

Pour analyser les applications, les deux chercheuses ont listé leurs fonctions, leurs actions (comme de pouvoir suivre ses déplacements, enregistrer des éléments, alerter une autre personne…) et leur stratégie de prévention (à savoir si elles proposent des formes d’intervention ou plutôt des éléments d’information…). La majorité des applications visent à alerter d’autres personnes qu’un incident est en train de se produire. Beaucoup délivrent également un matériel d’information et de sensibilisation au risque. Elles sont souvent produites par des institutions éducatives, des ONG voire des services de police. 87 % se destinent aux victimes potentielles, 12 % à ceux qui assistent à des violences et seulement 1 % aux auteurs de violence. 74 % sont principalement conçues pour intervenir en cas d’incident et 26 % proposent d’abord des fonctions d’éducation et de sensibilisation. Pour celles qui proposent des fonctions d’alertes, plus de la moitié visent à alerter une liste de contacts prédéfinis ou à partager des informations sur l’incident avec ces personnes (comme la localisation de l’incident). Une autre caractéristique très commune de ces applications est le bouton d’assistance téléphonique qui permet de joindre soit un centre d’aide aux victimes d’agression, soit la police, soit les services d’urgences.

Très souvent, leurs fonctionnalités proposent, en cas de risque, de renforcer la surveillance de la victime potentielle pour détecter les signes d’incidents que ce soit en activant le GPS, l’enregistrement audio, la capture d’images ou le détecteur de mouvements… qui sont alors partagés instantanément ou stockés. D’autres fonctions visent à créer des formes d’évitement, c’est-à-dire par exemple, des modes furtifs, comme de faux écrans d’accueil, des alertes silencieuses, des systèmes de messagerie qui se masquent dans des jeux… Les applications centrées sur l’éducation et la sensibilisation proposent surtout des informations statiques et statistiques sur la violence, les signes d’alerte, les contacts sur les organisations de soutiens ou des exercices pour réduire son stress… D’autres proposent des moyens pour éviter les personnes et lieux dangereux ou pour les signaler et les géoréférencer…

Les applications destinées à ceux qui sont témoins de violence sont surtout axées sur l’éducation et la sensibilisation, la surveillance de milieux spécifiques et la collecte de preuves. Plus rares sont celles qui invitent à l’intervention des témoins, notamment en apportant des conseils pour entraver les actions d’un agresseur potentiel.

Très peu d’applications sont conçues pour les auteurs de crimes (6 sur 205). Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles semblent particulièrement étranges. L’une d’elles, Consenting Adults, vise à fournir un accord explicite avant de s’engager dans des activités sexuelles, comme pour mieux protéger les agresseurs potentiels.

Des solutions qui semblent n’avoir jamais vu la moindre victime

Au terme de cette étude, les deux chercheuses expliquent que l’essentiel de ces applications renforce deux mythes : celui que la violence sexuelle est principalement perpétrée par des inconnus et que les victimes potentielles sont responsables de la prévention de cette violence. Autant dire qu’elles risquent surtout de contribuer au problème plus que de l’atténuer !

Les fonctionnalités sociales de ces applications ne voient les relations sociales que comme de possibles intervenants d’urgence plus que comme des moyens de relever les niveaux de vigilance ou d’engagement citoyens… Les principales fonctions de ces applications, à savoir le fait de pouvoir contacter d’autres personnes pour obtenir de l’aide ou pour surveiller l’agression ou la victime, ont peu de chance d’être efficaces contre les attaques perpétrées par des auteurs connus des victimes. Aucune de ces solutions ne s’attaque aux formes de coercition, de manipulation émotionnelle, d’abus, de relations de pouvoir dont sont réellement victimes les victimes. Quant à la surveillance géolocalisée, elle n’offre pas beaucoup d’appui quand on sait que l’essentiel des crimes a lieu dans les espaces familiers.

Surtout, expliquent les chercheuses, ces solutions créent une culture de la peur qui n’est pas adressée au bon endroit. Beaucoup de conseils qu’elles délivrent incitent finalement à intérioriser un contrôle social, comme de réduire sa mobilité, faire attention à son comportement… Au final, elles blâment surtout les victimes reprenant les messages dominants, à savoir que c’est aux victimes d’être responsables… Les concepteurs d’application considèrent majoritairement que les actions individuelles des victimes potentielles sont les meilleures voire la seule réponse au problème, renforçant l’idée qu’elles sont les seules à pouvoir se défendre ! Quand les applications font participer les témoins, elles se focalisent majoritairement sur les situations d’urgence. Finalement, en n’invitant pas à intervenir dans nombre d’autres situations problématiques, elles limitent l’intervention, mettent l’accent sur des moments isolés, particuliers, sur une forme d’héroïsme, sans voir combien le problème tient surtout d’une violence normalisée, minimisée et qui se déroule dans nos interactions les plus quotidiennes. Au final, dans ces applications, si les incidents ne sont pas extrêmes, ils ne sont pas considérés comme des problèmes ! Pour les deux chercheuses, les dispositifs d’intervention n’adressent pas le problème social fondamental des inégalités des rapports de genre. Pire, pourrait-on ajouter, les caractéristiques des outils soulignent combien ceux en charge de leur conception semblent finalement n’avoir jamais croisé la moindre victime d’abus, et n’ont jamais associé celles-ci aux solutions qu’ils proposent.

Dans la dernière partie de leur article, les deux chercheuses relèvent le défi de faire des propositions. Sur la question de la prévention, les deux chercheuses rappellent que beaucoup de programmes de formation à destination des victimes consistent à apprendre des compétences d’autodéfense verbale et physique pour mieux résister aux agresseurs connus. Si ces programmes ont également des limites (on sait qu’il est difficile pour les victimes de s’opposer à des personnes qui abusent d’elles et qui ont souvent des formes d’emprise ou de pouvoir sur elles), cette piste est totalement absente des applications existantes. « Les applications qui traitent les violences sexuelles comme une catastrophe imminente ne contribuent pas à éliminer le problème social des violences sexuelles ».

Les programmes de prévention de la violence à l’encontre des prédateurs, eux, sont souvent multimodaux. Ils impliquent parents, pairs, éducateurs et surtout des figures d’autorité modèles. Ceux qui ont des résultats positifs permettent de critiquer et démonter les stéréotypes de genre ou d’acquérir des compétences pour gérer les relations et conflits tout en augmentant l’empathie à l’égard des victimes. Reste que le public des prédateurs est certainement difficile à adresser en dehors des programmes de rééducation spécifiques… Quant aux témoins, des applications de sensibilisation et de formation à l’intervention seraient peut-être là aussi plus efficaces pour améliorer la sensibilité à la large gamme des violences existantes et à mieux intervenir, dans le réel, comme sur les réseaux sociaux, lorsqu’ils sont témoins non pas seulement de violences, mais plus largement de comportements déplacés. Elles soulignent également qu’il est possible de documenter et construire des stratégies responsables à l’égard des comportements abusifs au travail ou dans des communautés spécifiques, là encore via des programmes de formation spécifiques que des applications pourraient encadrer. La force de ces propositions consiste justement à ne pas seulement répondre aux violences les plus graves, mais de tenter de changer les normes et attitudes sociales qui autorisent et permettent nombre de formes de violences à l’égard des femmes.

Comprendre les idéologies de la conception

Dans un article bien plus récent, pour le Journal of Digital Social Research (@jdsr_journal), les deux chercheuses proposent une méthode pour analyser le rôle de l’idéologie dans la conception d’applications. « Les solutions proposées par les développeurs (pour résoudre un problème) reflètent surtout la façon dont ils pensent que les utilisateurs et autres parties prenantes comprennent le problème ». Pour elles, en analysant le fonctionnement des outils que les designers proposent (comme elles l’ont fait plus tôt en observant le scope des applications de lutte contre le viol), ont peu révéler la façon typique dont les développeurs et innovateurs pensent résoudre un problème. Pour cela, il faut observer le contenu, les interfaces, les fonctionnalités, les affordances des outils… Elles proposent donc une méthode pour « analyser les caractéristiques » de solutions techniques dédiées à un problème spécifique. Un moyen de comprendre les normes, les hypothèses et les idéologies culturelles qu’elles recouvrent.

La méthode est très proche de celle exposée dans leur étude sur les applications de viol. Elle consiste à identifier les outils, puis à identifier et classer les fonctionnalités que ces outils mettent à disposition, puis à catégoriser comment les fonctionnalités adressent le problème en s’intéressant aux actions qu’elles proposent. Enfin, elles proposent d’utiliser la conception spéculative pour imaginer des alternatives. Elles invitent également à étudier les développeurs, à être attentifs aux publics auxquels ces outils s’adressent. Peut-être oublient-elles un peu rapidement l’importance à rappeler les apports de la littérature scientifique sur les questions étudiées, notamment parce qu’elle aide plus que jamais à comprendre combien les outils répondent bien souvent à côté de ce que la science sait.

Cette étude vient compléter des observations que d’autres avaient déjà faites et que nous avions déjà évoquées. À savoir que « les applications pour l’accessibilité des personnes handicapées ne suffisent pas à rendre la ville plus accessible », que celles pour les réfugiés ne répondent pas à leur besoin… À nouveau, pour lutter contre le solutionnisme et l’idéologisme du solutionnisme, nous continuons à avoir besoin des utilisateurs… Le mantra du « Pas pour nous sans nous », consistant à remettre l’usager dans la boucle de la conception, a encore – hélas – bien du mal à s’imposer !

Hubert Guillaud