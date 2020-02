Les ingénieurs au défi de l’éthique

Quelle éthique pour l’ingénieur ? est un manuel dense, riche, complet, en exemples comme en concepts, qui semble plus long que ses 260 pages tant il donne de clés pour s’interroger sur les limites et les failles de la question éthique. Ce livre, signé de la philosophe Fanny Verrax et de la spécialiste en sciences sociales Laure Flandrin, examine nombre d’aspects des enjeux de l’éthique à l’adresse des ingénieurs à l’heure où les controverses liées à la technologie, à son impact social, politique, économique et écologique notamment, sont plus nourries que jamais. L’ouvrage ne fait pas l’impasse sur les difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui ont en charge le déploiement des technologies : il souligne au contraire très bien combien les ingénieurs se révèlent un peu déconnectés des réalités. Dociles, peu politisés, profondément technosolutionnistes, les ingénieurs doivent relever à la fois un défi éthique organisationnel, à l’intérieur des entreprises qui sont les leurs, démocratiques, leur demandant d’ouvrir leurs savoir-faire à la discussion avec la société, et écologique, car ils sont au premier plan dans la transition écologique qui s’annonce. Les deux enseignantes et chercheuses soulignent que si l’éthique individuelle est difficile, l’éthique des organisations l’est plus encore, car elle nécessite des réponses adaptées et spécifiques, où, bien souvent, nombre de processus sont à construire. La politisation de l’ingénieur est au coeur des questions éthiques qui le traverse, et pour cela, il va peut-être devoir apprendre à désapprendre, apprendre à faire moins confiance à sa rationalité, défaire ses certitudes sur le monde… accepter que la technique ne soit ni neutre ni autonome, comme on nous la présente trop souvent, s’ouvrir à d’autres savoirs et faire entrer de la démocratie dans l’orientation des choix technologiques. Pour peser sur les choix techniques que les ingénieurs prennent pour nous, il va nous falloir introduire plus de démocratie dans un milieu qui n’en a pas beaucoup l’habitude. Discussion !

Internetactu.net : Dans le monde de la technologie, la question de l’éthique est désormais au coeur des enjeux. Toutes les grandes entreprises cherchent des modalités pour inscrire ces questions dans leurs priorités, en embauchant des éthiciens, en créant des comités d’éthiques, en se dotant de processus de fonctionnement et de normalisation… Pourtant, ces problèmes ne sont pas récents. Cela fait longtemps que les entreprises interrogent les modalités concrètes du déploiement de cadres éthiques. Mais, comme vous le soulignez dans votre ouvrage « les cadres institutionnels pour exercer la responsabilité demeurent inexistants » et ce alors que l’exigence de responsabilisation s’impose comme « une norme forte dans son statut, mais faible dans son contenu ». On a l’impression que les entreprises cherchent inlassablement des modalités éthiques, sans parvenir vraiment à trouver les moyens de les rendre concrètes. La question éthique dans la technologie est-elle une question insoluble ? Pourquoi échoue-t-elle avec autant de constance ?

Fanny Verrax : Dire que la question éthique est une question insoluble n’est pas la conclusion la plus enthousiasmante qu’on puisse formuler. Effectivement, par rapport au solutionnisme technologique que pratiquent souvent les ingénieurs, l’éthique peut paraître compliquée. Mais si on compare les propositions éthiques aux grandes réponses des autres domaines de la pensée, comme le formulent les sciences sociales, alors les propositions éthiques ne paraissent plus aussi insolubles. L’éthique propose de sortir de solutions très linéaires pour comprendre les enjeux afin d’y apporter des réponses qui ne soient pas monolithiques. Dans leurs cours d’informatique, de mécanique ou de mathématiques, les jeunes ingénieurs apprennent surtout à résoudre des problèmes. La question de l’éthique leur demande une autre approche. Ce n’est pas une démarche qui n’apporte pas de solutions… Mais ce n’est pas non plus une boîte à outils magique.

InternetActu.net : Les processus éthiques mis en place, finalement, bien souvent fonctionnent mal. C’est d’ailleurs peut-être le parent pauvre de votre ouvrage : si vous observez très bien tous les enjeux de la question éthique, vous donnez peu de solutions, de processus, de méthodes pour l’éthique… tant individuelle que collective ou organisationnelle… Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de solution éthique autre que contextuelle ?

Fanny Verrax : S’il n’y a pas de boîtes à outils magiques, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de boîte à outils. Notre livre se veut à la fois un manuel et un essai. Manuel, parce qu’il y a des savoirs stabilisés sur ces enjeux notamment en terme philosophique, mais c’est peut-être moins le cas sur le sujet de l’éthique des ingénieurs et sur cette réflexion en France. Essai, parce que l’ouvrage se veut aussi manifeste, et défend une thèse : la responsabilité de l’ingénieur ne peut se penser ni de façon purement individuelle, ni seulement politique. Nous avons cherché avec Laure Flandrin à proposer une boîte à outils réflexive plutôt que systématique, permettant d’apporter des outils de contextualisation et d’analyse… Avec ce livre, face à des enjeux complexes, notre objectif était de produire une première étape de réflexion, de proposer un ouvrage généraliste qui s’adresse à tous types d’ingénieurs.

Il existe des boîtes à outils pertinentes effectivement souvent spécifiques. Pourtant, quant à une approche collective de l’éthique, quand on tente de construire une démarche institutionnelle et organisationnelle de ces principes, on passe nécessairement par une simplification des outils et concepts. C’est bien souvent le prix à payer pour la standardisation. Je viens d’être désignée comme experte en éthique auprès de la Commission européenne pour évaluer la conformité éthique des projets de recherche financés par la Commission européenne, une position qui permet d’engager un dialogue avec les équipes de recherche. Dans ce cadre, j’ai suivi une formation dédiée à Bruxelles où l’on nous présentait les directives à utiliser pour l’examen de ces projets. Ces directives peuvent sembler un peu simplistes parfois, car elles consistent à répondre à des listes de questions très simples, auxquelles il faut répondre par oui ou non, du type : « votre projet de recherche implique-t-il des animaux ? » Cela donne l’impression effectivement de vider l’éthique de sa subtilité, de sa complexité. Pourtant, elle n’est pas incompatible avec une démarche éthique individuelle plus complexe, au contraire. La responsabilité nécessite de lier ces deux démarches. C’est ce que nous tentons de souligner d’ailleurs dans notre livre, en montrant que la responsabilité individuelle n’est pas en opposition avec une responsabilité collective, mais offre au contraire une complémentarité pour une meilleure compréhension des enjeux éthiques.

InternetActu.net : Une chose m’a marqué dans votre livre. On a l’impression que l’éthique dans le monde des ingénieurs a tendance à être bien plus conséquentialiste qu’ailleurs (on mesure les conséquences des actions : on peut mentir si cela a un effet positif). Dans de nombreuses professions, comme chez les médecins ou les avocats, l’éthique est plutôt déontologique (des règles et devoirs fixent la morale). Pour tout à chacun, elle tient certainement plus à l’éthique des vertus (l’action morale est celle qui respecte des principes moraux comme l’honnêteté ou le courage). Ces différentes formes d’éthiques finalement ne seraient-elles pas à l’origine d’un conflit, d’une dissonance, d’une incompréhension grandissante entre la société et le monde de l’ingénieur ?

Fanny Verrax : Au quotidien, effectivement l’éthique qui nous orienterait le plus tiendrait de l’éthique des vertus chère à Aristote. En Europe, il y a une influence indéniable de l’Eglise sur l’éthique, qu’on appelle d’ailleurs alors la morale, jusqu’au XVIIIe. Avec l’arrivée des Lumières, Kant propose une approche radicalement nouvelle de l’éthique car fondée sur la raison qui donnera naissance à la déontologie. Un siècle plus tard, l’économiste et philosophe britannique John Stuart Mill formalise quant à lui un troisième cadre méta-éthique, le conséquentialisme, devenu le cadre majoritaire des décisions de nos sociétés, notamment dès qu’autrui est concerné.

Effectivement, là où je vous rejoins, c’est que quand vous souhaitez avoir une approche un peu quantifiable ou computationnelle, la démarche conséquentialiste est la plus pertinente… Donc il y a une affinité plus spontanée entre les ingénieurs et cette démarche : elle permet de calculer un rapport, de mettre en balance des effets positifs et des effets négatifs. Elle se combine aussi très bien à nombre d’approches quantifiables comme l’analyse de risque. Effectivement, d’autres pratiques professionnelles, comme dans les professions médicales, favorisent une approche plutôt déontologique, qui érige des valeurs en principes d’action.

Cette spécificité des ingénieurs tient au fait que leur profession, particulièrement en France, est peu structurée. Les codes déontologiques ont besoin d’associations professionnelles, de corporations fortes pour s’imposer. L’autre raison tient bien sûr à la logique combinatoire de l’éthique conséquentialiste : calculer l’impact, faire la somme entre les effets positifs et négatifs des conséquences d’une innovation, entre en convergence naturelle avec leurs pratiques professionnelles quotidiennes.

InternetActu.net : Une des solutions pour améliorer l’éthique des ingénieurs, consisterait donc à améliorer leur organisation et représentation professionnelle ? Vous soulignez également que leurs lacunes à comprendre les enjeux de l’éthique tient au fait que contrairement à bien d’autres professions, leur statut majoritairement salarié les place dans une situation particulière de tension entre les obligations de loyauté qu’ils ont à l’égard de leur entreprise et celles qu’ils devraient avoir pour l’intérêt général…

Fanny Verrax : Attention, il n’y a pas que les ingénieurs qui sont salariés, mais il est vrai, qu’à type de compétences équivalentes par rapport à d’autres professions, ils sont particulièrement salariés et peu exercent comme freelance, contrairement par exemple à des professions comme avocat ou architecte… Cela implique que la démarche éthique se pose différemment pour eux, tant d’un point de vue individuel que collectif. Dans les chaînes hiérarchiques dans lesquelles ils se situent, ils prennent rarement des décisions seuls et ne sont pas orientés par une déontologie de métier. Collectivement, dans le cadre des entreprises où ils travaillent, ils sont confrontés à 3 grands dilemmes : le choix de leur domaine d’activité, l’alerte éthique et la question du mensonge professionnel.

Pourtant, je ne suis pas convaincue qu’une organisation plus structurée des métiers de l’ingénieur serait une garantie suffisante contre les malversations. Il n’y a pas moins de mensonges professionnels aux Etats-Unis où les associations professionnelles d’ingénieurs sont plus structurées et puissantes qu’en France, alors que les associations y sont plus organisées, ont un code de déontologie et peuvent exclure des membres. Ces codes de déontologie, chartes et serments éthiques brouillent parfois la frontière entre l’éthique et le droit. Mais ne soyons pas trop critiques ! Ces initiatives n’épuisent certes pas le sujet et ne se substituent pas aux autres formes d’éthiques. Ces checklists et chartes formelles de principes ont souvent des vertus, comme d’éviter les points aveugles. Elles ne règlent pas tous les problèmes, mais permettent d’éviter le pire ! L’éthique ne se résume pas à une checklist préventive pour éviter les catastrophes… même si bien souvent, il n’y pas besoin d’une réflexion très subtile pour éviter les pires dommages.

InternetActu.net : On a l’impression que le point faible de l’éthique des ingénieurs demeure leur manque d’ouverture aux questions démocratiques : le solutionnisme technologique semble avoir du mal à faire une place à la participation citoyenne pour orienter les choix techniques…

Fanny Verrax : Je n’opposerai pas ces deux facettes. On peut être dans une approche démocratique solutionniste et dans une approche non démocratique qui ne soit pas solutionniste… Certes, les ingénieurs sont clairement solutionnistes. Ils sont les gardiens d’un savoir-faire technique. Or, on ne leur montre pas, notamment dans leur formation, qu’ils peuvent le partager. Au contraire, il y a souvent chez eux une fierté à comprendre « la boîte noire » et à en être les gardiens.

InternetActu.net : Justement, n’y a-t-il pas chez eux une forme de résistance à « ouvrir les boîtes noires » ? À développer et mettre en place des processus plus démocratiques quant à l’orientation des choix techniques qu’ils font pour le reste de la société ?

Fanny Verrax : Soyons indulgents ! Ce n’est pas le seul corps de métier qui a du mal à partager son savoir, à expliquer, à ouvrir un dialogue avec le reste de la société… Ça ne fait pas si longtemps que les médecins comprennent l’apport des associations de patients par exemple et c’est encore loin d’être le cas de tous ! Le fait d’avoir des compétences techniques élevées a tendance à engendrer des formes de corporatisme et de protection des savoir-faire vis-à-vis des savoirs profanes. Mais j’ai l’impression que cette question relève d’un aspect générationnel : les jeunes générations d’ingénieurs sont probablement plus disposées à expliquer et à faire comprendre au grand public le coeur de leur métier, comme l’Association des ingénieurs sans frontières qui met clairement la démocratie technique au coeur de son activité.

Il me semble que dans de plus en plus d’écoles (il y a plus de 200 écoles d’ingénieurs en France et je n’ai travaillé que dans 3 d’entre elles), il y a une demande des élèves pour que cela change, à l’image du manifeste des jeunes ingénieurs pour un réveil écologique. Certaines écoles y répondent par des nouveaux cursus… Mais construire de nouveaux cursus est long et lent : il faut trouver des enseignants, des méthodes… Les écoles, les entreprises et les institutions vont être de plus en plus appelées à répondre à ce défi, qui ne se résoudra pas par un module de deux heures d’enseignement sur le développement durable ! Le vernis démocratique ne suffira pas à répondre à ces enjeux ! Et ce d’autant que de plus en plus de jeunes ingénieurs valident leurs diplômes sans jamais travailler dans ce secteur ! Ils vont faire autre chose. Chercher un sens qu’ils ne trouvent pas dans le métier qu’ils ont choisi.

InternetActu.net : Un autre constat est frappant dans votre livre, c’est combien les ingénieurs se révèlent un peu déconnectés des réalités. Vous citez notamment les enquêtes de la société des ingénieurs et scientifiques de France qui montrent par exemple, pour un sondage de 2011, que 14 % des ingénieurs pensent que si les choses continuent sur leur lancée, nous allons bientôt vivre une catastrophe écologique majeure (contre 89 % des Français ou 83 % des cadres). 87 % des ingénieurs estiment que le génie de l’homme permettra que la Terre reste vivable (contre 51 % des Français et 57 % des cadres). Derrière ces chiffres, on sent qu’un monde de perception sépare les ingénieurs du reste de la population. Vous soulignez notamment que les ingénieurs sont peu politisés, dociles et profondément technosolutionnistes. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ? N’est-ce pas là un signe de difficultés supplémentaires pour adresser les défis éthiques auxquels ils sont confrontés ?

Fanny Verrax : Attention à ne pas stigmatiser les ingénieurs ! Sur ce sujet comme sur d’autres, ça n’a d’ailleurs peut-être pas beaucoup de sens de parler « des ingénieurs » en général. Il convient tout d’abord de distinguer entre différentes générations, par exemple entre ceux qui ont été formés pendant les Trente Glorieuses, une époque où la majorité de la population partage cette foi dans le progrès technique et la croissance économique, et des ingénieurs qui ont grandi après le choc pétrolier de 1973, après Tchernobyl, ou aujourd’hui dans un contexte fortement marqué par les théories de l’Anthropocène. Il y a donc sans doute une tendance générale à plus de précautions et moins de foi béate dans le technosolutionnisme.

Cela étant dit, oui, les sondages cités montrent que les ingénieurs gardent une vision plus optimiste de l’avenir que la plupart des Français, et dans laquelle la technique a un grand rôle à jouer. Une interprétation possible de cette tendance pourrait reposer sur les phénomènes bien connus d’évitement de la dissonance cognitive. Une autre interprétation insisterait plutôt sur la formation des ingénieurs, dans laquelle la place accordée aux humanités et aux sciences sociales et environnementales reste encore assez faible. C’est tout l’enjeu d’une initiative comme Formic : Former l’ingénieur citoyen, portée par Ingénieurs sans Frontières, qui vise à penser une formation humaniste et éthique des ingénieurs.

InternetActu.net : Votre livre adresse 3 grands défis éthiques aux ingénieurs : un défi organisationnel qui pose la question d’une éthique qui s’adapte aux contraintes des entreprises et aux complexités technologiques qui sont les leurs et pas seulement une morale individuelle ou déontologique. Une responsabilité dans le développement technique même. Et une responsabilité environnementale. Face à chacun de ces défis, vous soulignez surtout les difficultés : ils ne semblent pas toujours impliqués dans la responsabilité sociale de l’entreprise, qui semble leur être imposée ; ils rechignent à reconnaître leur responsabilité dans le développement technique et peinent à être moteur d’une démocratie technique ; quant aux responsabilités environnementales nouvelles qui s’adressent à eux, là encore, ils ne semblent pas toujours moteurs de ces transformations… On est trop souvent, soulignez-vous, dans une approche de réduction des impacts (par exemple dans les techniques d’analyse de cycle de vie) que d’évitement ! Qu’est-ce qui ne va pas ? Ces enjeux à venir sont certes difficiles, mais ne résultent-ils pas d’un trop long aveuglement, d’une trop longue assurance de la supériorité de la technique sur la société ?

Fanny Verrax : Oui. Le droit français impose depuis 1976 aux industriels, notamment dans le Bâtiment et les travaux publics, la séquence ERC : « Eviter, Réduire, Compenser », c’est-à-dire que là où on ne peut éviter l’impact environnemental il convient au moins de le réduire, et là où on ne peut réduire, alors on compense. Si l’intention initiale est louable, cette séquence pose néanmoins plusieurs problèmes. L’un d’entre eux, comme nous le soulignons dans l’ouvrage, est que dans la réalité les stratégies de compensation sont largement favorisées, alors même que celles-ci naissent d’une confusion ontologique. Pour prendre un exemple simple, quoique fantaisiste, brûler un hectare de végétation dans une forêt primaire en Amazonie n’est pas compensé par le fait de planter un hectare de pins Douglas dans les Landes Françaises. Or l’approche technosolutionniste ne sait pas gérer cette absence d’équivalence.

InternetActu.net : Vous plaidez, en conclusion pour une meilleure formation à l’esprit critique, pour une meilleure prise en compte du sens politique de la technique en invitant les ingénieurs à s’appuyer davantage sur la société civile (explorer un « pluralisme de perspectives ») et à imaginer un droit de refus qui nécessite d’améliorer l’ouverture démocratique de la technique ! La clé de l’éthique de la technologie, c’est plus de démocratie ?

Fanny Verrax : C’est davantage de réflexivité, de capacités d’analyses économiques et politiques des phénomènes techniques, de modes de gouvernance horizontaux et transparents, dans la formation comme dans les pratiques des ingénieurs, oui, oui et oui ! A titre d’exemple, le philosophe et spécialiste de l’éthique américain Michael Davis recommande aux entreprises qui emploient des ingénieurs d’instaurer un temps de discussion régulier sous la forme de brown bag lunch éthiques. Au déjeuner, chaque salarié apporte ainsi son sandwich et une question éthique empruntée à l’actualité ou au secteur professionnel pour en discuter dans un espace qui n’est pas celui de la prise de décision. L’avantage principal de cette pratique est que quand un problème surgit sur le lieu de travail, les modalités de la discussion – certains philosophes parleraient d’ethos de la discussion – sont déjà en place.

Cependant, dans un contexte de faillite des démocraties occidentales, j’insisterais peut-être plutôt sur un renouvellement du contrat social dans sa forme rousseauiste, c’est-à-dire un modèle dans lequel on ne s’embarrasse pas d’un souverain ou d’un manager pour promouvoir l’intérêt général. Peut-être pas plus de démocratie donc au sens qu’on lui donne habituellement, mais plus d’engagement, c’est certain.

Propos recueillis par Hubert Guillaud

Laure Flandrin est maîtresse de conférences en sciences sociales à l’École Centrale de Lyon et chercheuse associée au Centre Max Weber.

Fanny Verrax (@fverrax) est philosophe. Elle travaille comme consultante et chercheuse indépendante dans le domaine des humanités environnementales et de l’éthique professionnelle.